di MARIDI’ VICEDOMINI

ll pollo assurge a pietanza gourmet grazie ad una nuova mission d’impresa di Luigi Tamantini e dei fratelli De Luca, che qualche giorno fa hanno aperto a Napoli in pieno Vomero, un ristorante con menu tutto dedicato al più gettonato volatile nel mondo del food: il pollo. Attesa una campagna scientifica “salutista” che tende sempre di più ad orientare i gusti del consumatore verso la scelta di carni bianche soprattutto per un discorso di “prevenzione” , i tre imprenditori napoletani, hanno fondato “Gallus” , un ritrovo dove si può gustare il pollo in varie versioni, inseguendo un discorso di cucina plurietnica ideale a soddisfare il palato di ogni “cittadino del mondo”, dall’Oriente, agli Usa, all’Europa. Deus ex machina dell’evento inaugurale, il brillante Direttore di Retenews 24 , il giornalista Lorenzo Crea, che ha coordinato in maniera perfetta i vari passaggi della serata. Ad accogliere i 400 ospiti, tra cui il Presidente Eav Umberto Di gregorio, Antonio Coviello e Tonino Fiorito, gli attori Cristiano Di Maio e Nicoletta D’Addio, l’astrologo Riccardo Sorrentino, Paola Rubino, contitolare della’azienda Kimbo SPA, Elvira Cardillo, Gino Serrao, Lina Carcuro, Giuliana Gargano, Titti Petrucci, Luigi Ferrandino con la moglie Patrizia Gargiulo, Enzo Agliardi, Vanni Fondi, Anna Sommella, Licia Antonini, Massimiliano Neri di “IKI” , il coach Roberto Castaldo , Massimo Laux, Past Presidente dell’ Unione Giovani Costruttori, Peppe Brandi, Daniela Sabella, un “ pennuto umano” tutto piume gialle e cresta rossa che ha volteggiato in modo spiritoso tutta la serata tra gli ospiti stupiti e divertiti al suo cospetto facendosi immortalare dallo scatto di paparazzi agguerriti Molto apprezzato il dinner buffet con un festival di prelibatezze a base di pollo. Vulcanico e bravissimo il Dj Daniele Tozzi che ha modulato in maniera magistrale le note della disco music anni “70 e “80” coinvolgendo tutti gli ospiti in balli scatenati fino a notte inoltrata. Gran finale con il taglio di una maxi torta augurale e fiumi di champagne ghiacciato. Visti, tra tanti Alfredo Mariani, Walter Mariani, Stefano Piacenti, Simona Tagliaferri, Anna Annunziata, Anna Petrone, Cristina e Bruno Del Grosso, Massimiliano Bonardi, Daniela Turrà, Gianni Russo e Umberto Frattini.