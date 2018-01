Gattuso, ok campionato durante le feste

CARNAGO (VARESE), 5 GEN – Giocare nel periodo natalizio ha le sue insidie per un allenatore ma Rino Gattuso promuove la novità sperimentata quest’anno dalla Serie A. “E’ stato un successo per le società, gli stadi erano pieni e le tv contente, è stato bello vedere tante famiglie con i bambini e va bene così – ha commentato il tecnico del Milan alla vigilia della sfida con il Crotone, con circa 40 mila persone attese a San Siro -. Certe volte è difficile preparare le partite ma fanno più fatica in Inghilterra, con un calendario più massacrante. Quando 20 anni fa ero a Glasgow il primo gennaio giocavo il derby, per me era strano. Da allenatore è molto difficile preparare 4 partite in dieci giorni, anche i giocatori rischiano infortuni, c’è qualcosa da rivedere ma come l’abbiamo fatto in Serie A è meno stressante”.

