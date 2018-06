FOLLA OCEANICA AL GAY PRIDE A ROMA:”MINISTRO FONTANA VAFFA….”

Una folla oceanica ha sfilato a Roma per questa edizione del Gay Pride targato “Brigata Arcobaleno, la Liberazione continua”. In capo al serpentone dell’orgoglio Lgbtqi, partito da piazza della Repubblica, due testimonial d’eccezione: i partigiani dell’Anpi Tina Costa e Modesto. 18 carri e in testa c’era quello del coordinamento dal quale una drag queen leggeva i passi più importanti del documento politico. Chiude la giornata Adoro love edition, il party ufficiale del Roma Pride che si apre con il concerto di Sabrina Salerno. La madrina dell’evento è Sabrina Impacciatore.

fonte: Repubblica