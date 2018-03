Gay Pride Trento, Pd contro ‘no’di Rossi

TRENTO, 31 MAR – Mentre il governatore del Trentino, Ugo Rossi, resta fermo nel non concedere il patrocinio al Dolomiti Pride del 9 giugno a Trento – aggiungendo sui quotidiani locali che “la Regione assumerà la stessa posizione”, riferendo di averne parlato col presidente Arno Kompatscher – tra i partiti di maggioranza, oltre al suo Patt, resta a sostenerlo solo il capogruppo Upt, Gianpiero Passamani. Il Pd invece reagisce. Se Rossi parla della parata come di “folclore e esibizionismo”, e l’Arcigay la definisce “omofobia istituzionale”, il vicepresidente della Provincia, Alessandro Olivi, sottolinea come “l’uguaglianza dei diritti individuali e dei diritti di relazione sia un fondamento costitutivo di una comunità civile, aperta e plurale”. L’assessore provinciale alle Pari opportunità, Sara Ferrari, spiega di ritenere “sbagliata la scelta del presidente, perché significa dire che il Trentino è un territorio bigotto”. A chiedere di ripensarci è anche il capogruppo del Pd in Consiglio provinciale, Alessio Manica.

2018-03-31_131946755