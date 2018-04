Gazebo in piazza per petizioni fine vita

MILANO, 21 APR – Radicali in piazza, a Milano e in oltre 100 luoghi d’Italia, per divulgare informazioni sulla nuova legge di fine vita e promuovere due petizioni: la proposta di legge di iniziativa popolare per legalizzare l’eutanasia, e per consentire ai cittadini di inserire le proprie volontà, il cosiddetto biotestamento, nel fascicolo sanitario elettronico. In un gazebo in largo La Foppa, l’associazione Enzo Tortora Radicali Milano, insieme con Radicali Italiani, l’Uaar, la Cellula Coscioni Milanese, hanno così aderito alla Giornata nazionale per il biotestamento. “Una legge come quella sulle disposizioni di fine vita funziona se la gente, i medici e i malati sono informati – afferma Marco Cappato – Per poterla esercitare è necessario sapere come interrompere le terapia, dove esprimere e depositare le proprie volontà, come deve operare il fiduciario da noi designato in caso di incapacità di intendere e volere. Informazioni che si possono trovare qui da noi o sui nostri siti internet”.

