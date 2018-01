Gb: May pronta a rimpasto

LONDRA, 7 GEN – “Resto fino a quando la gente lo vorrà”. Così la premier britannica Theresa May al giornalista della Bbc Andrew Marr che le chiedeva conto dei suoi piani per il 2018 dopo i mesi di ‘tempesta’ politica da lei superati con molte difficoltà. Il primo ministro conservatore, secondo i principali media del Regno Unito, prepara già per domani un limitato rimpasto del suo governo che dovrebbe durare in tutto due giorni. “Deve essere fatto qualche cambiamento”, ha ammesso la stessa leader Tory. In primo luogo deve essere nominato un nuovo primo segretario di Stato, dopo l’uscita di scena di Damian Green per lo scandalo sessuale di Westminster, considerato il numero due della premier e suo fedele alleato. I ministri senior, come Boris Johnson (Esteri), Amber Rudd (Interni) e David Davis (Brexit) sono dati per ‘intoccabili’. Mentre rischia la titolare dell’Istruzione, Justine Greening, quello delle Attività produttive, Greg Clark, e Andrea Leadsom, ministra che cura i rapporti tra governo e Camera dei Comuni.

2018-01-07_1071708383