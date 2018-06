Gdf Roma, bilancio tragico per ultimo anno e mezzo

Diramato dalla Gdf Roma il bilancio dell’ultimo anno e mezzo: 880 gli evasori totali, imprenditori e lavoratori autonomi inottemperanti allʼobbligo di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, dellʼIva e dellʼIrap; 331 le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria nell’ultimo anno e mezzo, di cui 46 arrestate.

Di queste, 85 (11 in arresto) per reati legati alle illecite aggiudicazioni di appalti pubblici, pari a circa 217 milioni di euro, a fronte di gare ad evidenza pubblica controllate per circa 393 milioni di euro; 246 (35 in arresto) per reati contro la Pubblica Amministrazione. Ben 350 datori di lavoro sono stati sanzionati per aver illegalmente impiegato 1627 lavoratori tra cui 772 “in nero”.

Accise, giochi illegali: ecco i dati.

Nell’ambito dell’imposizione sulla produzione e sui consumi (accise), eseguiti 321 interventi, con il sequestro di più di 360 tonnellate di prodotti energetici, con un consumo in frode accertato per circa 80.000 tonnellate. Nel settore giochi illegali e scommesse clandestine la Gdf ha eseguito ben 317 operazioni tra cui 101 con la constatazione di irregolarità.