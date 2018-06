Mangia il gelato e fa una orribile scoperta

Era in un bar a Palermo per mangiare un semplice gelato artigianale, mentre si trovava nell’esercizio per scegliere i gusti, fa una orribile scoperta: trova un dito mozzato nel gelato! Questa è la brutta avventura di cui è stato vittima un cittadino palermitano che, alla sconvolgente vista di una falange mozzata, ha allertato prontamente l’Arma dei Carabinieri. Sembra, dalle prime indagini e interrogatori fatti ai proprietari, che uno degli impiegati durante la lavorazione si fosse tagliato di netto la malcapitata falange. Il lavoratore era stato sì medicato, ma nessuno si era allertato di sapere che fine avesse fatto la parte mancante della sua mano.

Soltanto la scoperta del povero cliente ha fatto risolvere il triste caso del dito non trovato.