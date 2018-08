GELOSIA ASSASSINA. Ragazzina di 19 anni colpita ripetutamente dalle coltellate del fidanzato. È in gravissime condizioni.

Una ragazza di diciannove anni è stata gravemente ferita sul Lungomare di Napoli: la giovane è stata accoltellata nei pressi degli scogli che si trovano nella zona del lungomare nei pressi del Consolato degli Stati Uniti. La giovane è stata accoltellata da un uomo che è stato, successivamente, rintracciato e bloccato dai Carabinieri che adesso stanno cercando di fare chiarezza sulle esatte dinamiche della vicenda.

Le indagini

Fortunatamente, infatti, una pattuglia dei carabinieri è passata proprio poco dopo l’aggressione della giovane, che è stata poi portata all’ospedale “Loreto Mare” di Napoli, dove si trova ricoverata in prognosi riservata: la diciannovenne, infatti, ha riportato cinque ferite da taglio definite “importanti”, e distribuite tra il torace e gli arti. Giunta in codice di massima urgenza, sono in corso accertamenti diagnostici per stabilire il quadro clinico completo. La giovane, comunque, non sarebbe in pericolo di vita. Sconosciute le cause dell’aggressione, ma si presuppone possa trattarsi di motivi passionali: la vittima e il suo aggressore, infatti, si conoscono. Lui è di poco più grande della ragazza, ed anche questo lascia presagire un possibile movente passionale.