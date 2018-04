Continua la telenovelas “Gemma e Giorgio”. Nuove rivelazioni e pettegolezzi arrivano da “dietro le quinte”. Questa volta ad alimentare i rumors è il giornalista Parpaglia di “Chi” che ospite al Maurizio Costanzo Show, insieme alla famosa (ex) coppia ha rivelato le indiscrezioni andate in scena sul famoso palcoscenico di Costanzo.

Di nuovo in coppia?

Gemma e Giorgio, come testimoniano le foto pubblicate sul profilo social di Parpaglia, non sono danno adito a nuovi dubbi, ma testimoniano un ritorno di fiamma tra i due. Infatti, hanno prima consumato un appassionato ballo, intenso, davanti al pubblico un pò esausto e poi hanno sigillato questo nuovo avvicinamento con un infuocato bacio a stampo. Che ci sia il ritorno (infinito) di fiamma per la coppia più seguita e criticata di web e tv?