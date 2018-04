Genitori in piazza contro alcol e droga: necessaria una massiccia opera di sensibilizzazione

“Presentiamo ai ragazzi il problema, solo conoscendolo ‘in viso’ lo eviteranno”. Così i consiglieri comunali Maria Caniglia e Marco Gaudini in merito alla manifestazione “Genitori in piazza contro alcol e droga” organizzata da “Donne per il sociale onlus”.

I due giovani consiglieri impegnati da mesi sulla tematica ‘movida a rischio’ per la quale si proposero come delegati al by night hanno ribadito che “non c’è in atto nessuna crociata o azione volta a demonizzare l’alcol e i gestori dei locali, ma che è necessaria una ancor più straordinaria opera di sensibilizzazione nelle scuole e nei luoghi di aggregazione”.