GENITORI MOROSI, L’ELETTRICITÀ VIENE STACCATA: VALENTINO, ATTACCATO AI MACCHINARI, MUORE A 5 ANNI

Un bimbo di cinque anni, affetto da paralisi cerebrale dall’età di due a causa di un incidente, e morto dopo una lunga interruzione di corrente elettrica in quanto costretto a vivere attaccato ai macchinari. La famiglia del piccolo Valentino Ladislao, che viveva a Lomas de Zamora (Buenos Aires), in Argentina, si era vista infatti staccare l’elettricità dopo non essere riuscita a corrispondere alcuni pagamenti arretrati, superiori ai 60mila pesos (circa duemila euro).

LA STORIA

L’incidente aveva causato l’ostruzione di un ventricolo all’origine della paralisi cerebrale e Valentino fu sottoposto ad una tracheotomia, ma da quel giorno era costretto a vivere attaccato ad un respiratore. Come riporta Clarin, la mamma, Mariana Medina, ha denunciato: «L’azienda fornitrice di energia elettrica dice che non sapeva che mio figlio era un bimbo elettrodipendente, ma io li avevo avvisati. Non era la prima volta che ci staccavano la luce per ore: le altre volte era riuscito a sopravvivere, questa volta no. Avrei dovuto portarlo in ospedale, ma aveva un principio di bronchite e non volevo farlo uscire di casa. Ho sbagliato anch’io, credevo che l’ossigeno bastasse per farlo sopravvivere».