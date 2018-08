Genitori orchi. Se ne vanno a fare una passeggiata e lasciano il bimbo chiuso in auto

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri a Venezia. Un bimbo lasciato in macchina e salvato grazie all’intervento di un passante, che non ci ha pensato due volte e ha rotto un finestrino per raggiungere il piccolo. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì, una giornata caratterizzata da temperature altissime, all’interno del parcheggio di un campeggio di Cavallino. La persona stava passando di là e si è accorta del bimbo chiuso nell’abitacolo di un veicolo in sosta, probabilmente addormentato. I finestrini erano completamente chiusi.

La Denuncia

Preoccupato, ha allertato il 118 e il 112 e quindi è intervenuto personalmente, temendo che potesse essere troppo tardi. Per fortuna il bambino, di 4 anni, era in in buone condizioni, forse perché era stato rinchiuso solo da pochi minuti. Questo non giustifica il comportamento dei genitori, visto che con il caldo di questi giorni l’abitacolo di un veicolo chiuso può raggiungere temperature proibitive in brevissimo tempo. I carabinieri hanno rintracciato i genitori poco dopo, due giovani turisti della Repubblica Ceca che si erano allontanati per una passeggiata. Per loro è scattata una denuncia in stato di libertà per il reato di abbandono di minori.