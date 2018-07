Genitori orchi torturavano la figlia in modo orribile e la costringevano a guardarli mentre…

Una vicenda agghiacciante e delicata, quella che ha visto una coppia condannata per maltrattamenti ai danni di una delle loro figlie. La bimba, di appena sette anni, veniva torturata e, quando veniva legataa una sedia, era costretta a vedere i genitori mentre facevano sesso.

Le indagini

Come riporta 20minutos.es, la vicenda ha avuto luogo a Palma di Maiorca, nelle Baleari: la coppia è stata condannata a un anno e mezzo per i maltrattamenti ai danni della piccola, che veniva anche picchiata e punita dal padre con docce gelate mentre la madre restava a guardare, senza fare nulla per impedirlo.

Durante la fase delle indagini, che aveva portato al fermo della coppia, la bimba era stata affidata ai nonni, ma anche qui riceveva alcuni filmati a luci rosse dei genitori. Al momento, la bimba, insieme alla sorellina, si trova in una casa-famiglia.