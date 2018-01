Genny di Gomorra,il problema non è la tv

NAPOLI, 23 GEN – “Quando i giovani sono sostenuti da due basi solide, ossia una famiglia sana e istituzioni presenti – che dovrebbero sempre tutelare e istruire i giovani – sanno riconoscere il bene dal male al di là di ciò che vedono in tv”. Lo afferma su Facebook Salvatore Esposito, l’attore che interpreta Genny Savastano nella serie tv Gomorra, al centro di polemiche in queste settimane da parte di chi la accusa di dare il cattivo esempio ai giovani che nella vita reale fanno parte delle “baby-gang”. “Se invece – prosegue l’attore – anche solo una di queste basi manca (come purtroppo accade da anni) allora il problema non é una serie tv e diffidate di chi vi dice il contrario”. Esposito risponde a diverse domande dei fan, ma sulle polemiche aggiunge: “In base ai recenti fatti di cronaca avvenuti a Napoli, Milano, Verona cosa mi sento di dire? Assoluta vicinanza alle vittime di questi ignobili atti e condanno con assoluta fermezza sia chi commette questi atti vili ma anche chi volta la testa dall’altra parte”.

2018-01-23_1231720991