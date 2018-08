GENOVA CROLLO PONTE. I VIGILI: «E’ una STARGE, ci sono PERSONE sotto le MACERIE»

Decine di telefonate e le prime foto sulle pagine Facebook segnalano un evento che potrebbe rivelarsi disastroso, ovvero il crollo di ponte Morandi, il ponte autostradale che collega Genova Ovest verso il ponente ligure. Pare che siano cadute anche numerose autovetture. Sul posto il 118 ha dirottato tutte le ambulanze disponibili.

I primi soccorsi

Autostrade segnala sul suo sito sulla A10 Genova-Savona è stato chiuso il tratto tra il bivio A7 Milano-Genova e Genova Aereoporto in entrambe le direzioni. Sull’ A10 Genova-Savona tra il Bivio per l’ A7 Genova-Serravalle e Genova Aereoporto, in entrambe le direzioni si è resa necessaria la chiusura del tratto. All’ interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Inoltre per tale motivo si sono formate code sull’ a12 Genova-Rosignano Marittimo verso Genova a tra Genova ESt e il Bivio per l’ A7 verso Genova e sull’ A7 tra Bolzaneto e il Bivio per l’ A10 Genova-Savona. Tuti i mezzi di soccorso sono sul posto.