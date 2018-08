Sul ponte Morandi di Genova c’era anche un mio amico, un ragazzo meraviglioso, collega e professionista con il quale ho lavorato spesso nel periodo in cui collaboravo con una emittente televisiva napoletana. Giovanni era sorridente, gentile, e aveva una grande passione per ciò che faceva. Doti che lo hanno fatto apprezzare a tanti di noi. Trovare le parole per descriverlo non è facile, oggi è addirittura impossibile. Un dolore immenso per me e per tutti noi per la morte di Giovanni Battiloro. Ci stringiamo ai suoi cari, alla sua famiglia e a tutti coloro che gli volevano bene. Lorenzo Crea

perché Giovanni era lì ecco i dettagli qui