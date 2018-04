Georgette Polizzi è in ospedale, ricoverata per accertamenti neurologici. L’ex concorrente di ‘Temptation Island’ tiene costantemente aggiornati i suoi fan attraverso i social con al suo fianco il fidanzato Davide Tresse.

Ricoverata da giorni Georgette Polizzi

‘Tutto avrei pensato nella mia vita tranne di trovarmi costretta su di una sedia rotelle incapace di gestire e sentire il mio corpo…. ‘ Scrive la bella ragazza torinese. “Lotterò con tutta me stessa per tornare a camminare, perché lo devo in primis a me stessa e alla mia instancabile voglia di vivere’.

Non smette di lottare

Qualche giorno fa, non appena aveva avvertito il malore e dopo il trasporto in ospedale, commentava: ‘È strana la vita… ve lo dico sempre che non smette mai di stupire… E così in men che non si dica ti ritrovi in un letto di ospedale con un dottore che ti dice che dovrai restarci per un bel po di giorni… Però cara vita una cosa te la dico… TU NON MI FAI PAURA ED IO SONO PIÙ FORTE DI TE!!’, così l’ex concorrente di Temptation Island parla coraggiosamente di quanto le sta accadendo. ‘Dicono che ho una grinta ed una forza di volontà assurda… che la mia positività è contagiosa …beh sapete cosa vi dico che questa forza di volontà mi porterà a tornare ad essere la polly di sempre’.