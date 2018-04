Georgette Polizzi è stata ricoverata d’urgenza in ospedale. A rivelarlo è lei stessa con un post apparso su Instagram.

Ricovero d’urgenza Georgette Polizzi

La bella modella ha postato un’immagine che la ritrae avvolta in un camice bianco dell’ospedale mentre stringe forte la mano del suo storico fidanzato Davide Tresse. Pare che la showgirl ne abbia per un pò.“Porca vacca se è strana la vita – ha scritto -. Ve lo dico sempre che non smette mai di stupire. E così in men che non si dica ti ritrovi in un letto di ospedale con un dottore che ti dice che dovrai restarci per un bel po di giorni. Però cara vita una cosa te la dico. TU NON MI FAI PAURA ED IO SONO PIÙ FORTE DI TE!! E poi vicino a me c’è il momo e neanche lui ha paura quindi sai che c’è?!? Questa volta puoi andartene a F….lo!!”.

Nessuno, fino ad ora, ha dato motivazioni sull’accaduto. Non si sa, quindi, a cosi sia dovuto questo ricovero d’urgenza. Anche se, durante un’intervista fatta da Barbara D’Urso, aveva dichiarato di essere affetta da una malattia rara che non le permette nemmeno di avere bambini in modo naturale.