Gettò il figlio neonato in un sacchetto, poi ritrovato morto: arrestata 27enne

Dopo intense ore di indagini c’è un svolta nel caso del neonato trovato morto giovedì sera in una busta di plastica gettata vicino a una siepe nei pressi di un supermercato di Terni.

Le indagini

La polizia infatti nel tardo pomeriggio di venerdì ha fermato la presunta responsabile del gesto e madre del piccolo. Si tratterebbe di una 27enne ternana incensurata e già con una figlia ma con grosse difficoltà economiche. Secondo quanto trapela sarebbe, alla dona gli inquirenti sarebbero arrivati grazie ad alcuni testimoni e alla borsa che conteneva il corpo visto che dai filmati delle telecamere di sorveglianza della zona non sarebbe invece emerso nulla. Interrogata a lungo in Questura, la 27enne avrebbe infine confessato di aver gettato il piccolo dopo aver partorito in casa. Al momento però le indagini proseguono per accertare soprattutto due fattori importanti: se il bimbo fosse ancora vivo al momento in cui è stato gettato via e se la donna abbia avuto dei complici per compiere il gesto.