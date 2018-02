E’ giallo su Francesco Monte e Cecilia Rodriguez. Striscia la Notizia becca i due ex fidanzati in strada insieme e consegna loro un tapiro.

Si accende il gossip

In molti, vedendoli insieme per le strade di Milano hanno avanzato ipotesi e pettegolezzi. Secondo il programma satirico i due, apparentemente, stavano andando a cena. Ignazio Moser non ha gradito le illazioni di Striscia La Notizia e ha postato un messaggio per i fan su Instagram “Non c’è maretta tra me e Cecilia. Ieri sera, sotto casa nostra, mentre Cecilia portava fuori il cane, Striscia ha intercettato Francesco Monte per consegnargli il tapiro (…).Ciò che voglio precisare è che nessuno di noi vi prende in giro, non ci sono incontri segreti, cene o quant’altro… Non so e nemmeno mi interessa sapere cosa ci facesse il signor Monte lì sotto e soprattutto perché con tante zone di Milano, Striscia sia riuscito a intercettarlo solo lì… provate a chiederglielo. Ciò che è certo è che non era lì per incontrare la mia fidanzata o per andare a cena con lei! Quindi tranquilli ho tutto sotto controllo!”.

?