Giampaolo, Samp è tornata a divertirsi

ROMA, 24 GEN – “Abbiamo fatto una grande partita, molto intensa e di grandi contenuti. Peccato per il gol nel finale ma questo non toglie niente alla prestazione della Samp. Nelle ultime settimane avevamo un po’ perso il divertimento nel giocare per dare precedenza ai risultati, anche perché in questa posizione aumentano le aspettative e le responsabilità. Ho cercato di ridare questo senso di divertimento. La nostra ambizione è cercare di raggiungere poesia in quello che facciamo”. Lo ha detto l’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo. “Sono molto contento di questo gruppo. Forse per fare il salto di qualità dobbiamo giocare con questa personalità anche fuori – ha aggiunto a Premium Sport – Cosa mi aspetto dalla gara di domenica contro la Roma? Niente, dobbiamo restare leggeri come stasera”.

