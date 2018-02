Gianni Pasquarelli, storico giornalista della Rai è morto a Roma all’età di 89 anni. E’ stato anche direttore generale dell’Azienda.

Il cordoglio dei colleghi: addio a Gianni Pasquarelli

“Giornalista appassionato e rigoroso, scrittore e poi anche manager pubblico, – ricorda Marini – ha saputo interpretare in ogni ruolo ricoperto nella sua vita professionale l’interesse generale, sempre animato da un disinteressato spirito di servizio. È stato un grande protagonista della storia della tv di Stato, intesa come servizio pubblico. Vorrei ricordare anche la collaborazione istituzionale con la Regione Umbria, e le altre istituzioni di alta formazione, in occasione della Scuola di giornalismo radiotelevisivo a Perugia, nata grazie anche al suo impulso”

Fonte Ansa