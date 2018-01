Giappone, mangiano torta di riso: due morti e diversi ricoverati

Giappone – Due persone sono morte in Giappone e diverse altre sono ricoverate in condizioni critiche dopo aver mangiato le tradizionali torte di riso ‘mochi’ nel corso delle celebrazioni per il nuovo anno.

Si tratta di panini fatti con riso morbido e gommoso. Il riso viene prima cotto a vapore e poi pestato e schiacciato. La massa appiccicosa viene quindi lavorata nella forma finale tipica del mochi e cotta o bollita.

Se non viene masticato ma semplicemente ingoiato, il mochi si blocca in gola e può portare al soffocamento. Secondo i media giapponesi, il 90% delle persone finite in ospedale per colpa di questo piatto di Capodanno è composto da ‘over 65’. E ogni anno si verificano problemi di questo tipo.

Come riporta Rainews nei giorni che precedono il 31, si moltiplicano i messaggi delle autorità, che invitano a mangiare solo mochi tagliati a pezzetti molto piccoli.