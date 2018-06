GIGI E ANNA DI NUOVO UNITI: È TUTTO VERO!

In esclusiva su Chi, in edicola da mercoledì 13 giugno, le foto che testimoniano la riconciliazione di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. I due cantanti, infatti, dopo una lunga e profonda crisi durata circa un anno, hanno fatto la loro prima uscita di nuovo “in coppia” in occasione del matrimonio, in provincia di Caserta, della nipote di Gigi. E gli scatti testimoniano che tra loro è tornato davvero il sereno: sono apparsi sorridenti, rilassati e di nuovo affiatati. Hanno presenziato al ricevimento nuziale senza mai lasciarsi un attimo e hanno duettato come ai vecchi tempi: il tutto sotto lo sguardo di Andrea, il loro bambino.