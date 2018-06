GIGI D’ALESSO E ANNA TATANGELO DI NUOVO INSIEME: FAN IN DELIRIO.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo di nuovo insieme? Se lo chiedono in tanti dopo averli visti cantare, sorridere e scambiarsi teneri sguardi durante il matrimonio della nipote del cantante partenopeo nella Villa Althea. Le foto, comparse su Facebook, li ritraggono in compagnia. Spunterebbe anche un video, che ritrarrebbe i due amanti sorridenti mentre intonano e suonano”un nuovo bacio”, celebre canzone composta nel 2002 da D’Alessio. Sarà vero oppure no? Intanto le immagini parlano chiaro: tra i due c’è ancora feeling. E chissà se nei prossimi giorni arriverà una conferma dalla coppia. Tra gli invitati anche Rosario Miraggio, che ha voluto omaggiare gli sposi con le sue canzoni.

Fonte: TeleClubItalia