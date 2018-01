Malore in diretta. Massimo Giletti ha avuto un malore durante la trasmissione «Non è l’Arena» di ieri sera a causa dell’ influenza. Il giornalista affaticato ha chiesto di sedersi per un mancamento e poco dopo la trasmissione è stata sospesa. Aveva da poco terminato l’intervista al Ministro Madia.

IN OSPEDALE PER PRECAUZIONE : MALORE IN DIRETTA

E’ stato portato all’ospedale Umberto I di Roma dopo il malore accusato nel corso della puntata di Non è l’Arena. La decisione – fanno sapere da La7 – è stata presa solo per precauzione.