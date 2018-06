GIOBBE COVATTA:”MIGRANTI FACCIAMO PONTI D’ORO A CHI NON LO MERITA..” MA LA NOTIZIA È UNA… Grandissima Bufala. La smentita arriva direttamente dallamministratore della pagina di Giobbe Covatta: «Ciao a tutti, comunico a tutti che la dichiarazione che sta girando online su diversi siti di destra NON appartiene a Giobbe (come confermato da lui stesso). Si tratta di una strumentalizzazione e di una falsa dichiarazione.Non appena possibile seguira’ una smentita ufficiale (anche da parte di AMREF). Ringrazio tutti quelli che ci hanno scritto via email (siete tantissimi), chi ha avuto modo di incontrare e parlare con Giobbe sa benissimo che si tratta di un falso, ma molti credono ancora a quello che viene scritto su un social network e non si domandano se quello che stanno leggendo sia una notizia vera o falsa. Buona giornata Davide (amministratore della pagina di Giobbe)».