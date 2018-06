GIOCHI MEDITERRANEO: NUOTO, ORO PER L’AZZURRO PALTRINIERI,

Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’oro nei 1500 sl ai Giochi del Mediterraneo. L’azzurro, oro alle Olimpiadi di Rio, ha chiuso in 14’46″25, precedendo il compagno di squadra Domenico Acerenza che ha chiuso in 14’55″44. In precedenza, erano arrivati altri ori nella seconda giornata di gare a Tarragona. Capitan Federico Turrini si impone nei 400 misti in 4’16″37. Il 31enne toscano – allenato dal tecnico federale Stefano Franceschi, tesserato per Esercito e Nuoto Livorno e bronzo continentale a Berlino 2014 e Londra 2016 – si lascia alle spalle lo spagnolo Joan Luis Pons Ramon (4’17″97) e il portoghese Joao Alexandre Vital (4’18″76). Quarto il vicentino Pier Andrea Matteazzi in 4’20″01 seconda prestazione personale di sempre dietro al 4’17″21 siglato lo scorso aprile agli Assoluti a Riccione. IL 29enne romagnolo di Lugo Fabio Scozzoli ha invece imposto la sua legge nei 100 rana in 1’00″36, che gli è valso anche il record della manifestazione. I 100 stile libero li vince, un po’ a sorpresa, l’algerino Oussama Sahnoune in 48″00 precedendo due italiani: Alessandro Miressi e Luca Dotto, rispettivamente secondo e terzo. Il 19enne piemontese – tesserato per Fiamme Oro e CN Torino e allievo di Antonio Satta – tocca con la seconda prestazione personale all time in 48″56 (personale 48″36); il primatista italiano – campione europeo in vasca lunga e corta, tesserato per Carabinieri e Larus Nuoto e allenato dal tecnico federale Claudio Rossetto – non va oltre un discreto 49″20.

Nei 50 farfalla donne è d’argento la pugliese Elena Di Liddo con il personale 26″21 che toglie ventisette centesimi al 26″48 nuotato lo scorso 14 aprile agli Assoluti. La 25enne di Bisceglie – tesserata per CC Aniene e seguita da Raffaele Girardi – sale al terzo posto tra le performer italiane. Nei 100 rana donne, bronzo per Arianna Castiglioni in 1’07″85, con Martina Carraro quarta. Medaglia di bronzo nei 200 stile per Linda Caponi e per Piero Codia nei 50 farfalla. La pupilla di Giovanni Pistelli – tesserata per Carabinieri e TNT Empoli – chiude in 2’00″02; il 28enne giuliano di Esercito e CC Aniene – recordman italiano e allenato da Alessandro D’Alessandro in 23″74. Anna Pirovano vince invece il bronzo nei 200 misti, vinti dall’iberica Mireia Belmonte in 2’11″36. La 16enne di Castello Brianza – tesserata per SMGM Team Lombardia, allenata da Riccardo Bianchessi e argento nei 400 misti agli Eurojrs a Netanya 2017 – nuota in 2’13″21, primato personale che cancella il 2’14″38 siglato lo scorso 8 aprile ai campionati italiani; nella stessa gara sesta in 2’17″48 Carlotta Toni.