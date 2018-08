Giovane madre perde la vita dopo un mese di ricovero: lascia due bambini

E’ successo a Parma. Floriana Skendaj, una ragazza di 29 anni, ha perso la vita dopo un mese di ricovero all’Ospedale di Vaio di Fidenza. La donna, madre di due bambini, è deceduta due giorni dopo la terza operazione alla quale è stata sottoposta, all’Ospedale Maggiore di Parma, dove è stata trasferita d’urgenza dopo i primi due interventi effettuati a Fidenza.

Le indagini

Il 29 giugno Floriana si è recata presso l’Ospedale di Vaio per un’infiammazione alla parete pelvica: da quel momento per lei è iniziato un vero e proprio calvario e non le è stato più possibile uscire dall’ospedale. Due giorni fa la tragica notizia: il cuore di Floriana ha cessato di battere. Il marito Adriano Ricchitelli ha presentato, tramite gli avvocati Filippo e Raffaele Poggi Longostrevi, un esposto alla Procura della Repubblica di Parma per accertare eventuali responsabilità in capo ai sanitari che si sono presi cura di sua moglie.