FORMIA: QUEL PICCOLO ANGELO NON CE L’ HA FATTA

TUTTI ERAVAMO ANIMATI DA UNA FORTE SPERANZA

DOPO SERENA, OGGI E’ VOLATA IN CIELO ANCHE LA PICCOLA DALIA

CIAO PICCOLA, RESTERAI SEMPRE NEL NOSTRO CUORE

La piccola Dalia, 2 anni e mezzo, non ce l’ ha fatta. a circa un mese (esattamente 27 giorni) da quel tragico incidente sulla superstrada Cassino-Sora,che l’ aveva visto coinvolto assieme alla mamma serena Pezzella, che nell’ occasione aveva perso la vita, è volato in cielo anche quel piccolo angelo biondo. Una gran brutta notizia che funesta questo 8 agosto. Tutti avevano sperato, pregato affinchè Dalia riuscisse a farcela. Ma oggi alle 12,30 la piccola, ricoverata presso il reparto di rianimazione del policlinico ‘Gemelli’ di Roma” è spirata. Dolore, cordoglio, profonda tristezza,Sentimenti che tutti, non solo la comunità di Formia, di Pontecorvo, di Cassino provano in questo momento. Preferiamo non aggiungere altro. Anzi, sì…Ciao Dalia, resterai per sempre nel cuore di tutti!