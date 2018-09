Scoperto a letto con la suocera dal figlio più grande ha confessato.

la notizia ha dell’incredibile ma purtroppo è vera, confessata al The Sun dallo stesso fedifrago.

Un giovane ha rivelato ad un tabloid inglese di avere una relazione clandestina con la mamma della moglie. Il ventiquattrenne ha deciso di confidare in forma anonima al The Sun di aver perso la testa per la suocera.

Il ragazzo ha riferito che la donna ha iniziato a frequentare casa per aiutare la giovane coppia a seguire il figlio. ‘Mia moglie ha iniziato a lavorare part time ed avevamo bisogno di qualcuno che ci desse una mano’. Il ventiquattrenne ha affermato che la singolare relazione è iniziata una mattina in cui la consorte era uscita presto per andare a lavoro.

‘Lei bussò la porta della mia camera da letto quando la vidi non riuscii a resistere al suo fascino’. L’inglese ha spiegato di non essere riuscito a frenare il proprio impeto. ‘Mi ha sorriso ed io sono corso ad abbracciarla e baciarla’.

‘Con lei provo sensazioni incredibili’

L’uomo ha riferito che la suocera si è inizialmente opposta alle focose avance del genero. ‘Dopo il primo tentativo mi ha respinto ma poi si è lasciata andare ed alla fine abbiamo avuto un rapporto completo’. Il giovane ha spiegato che fino a quel momento non aveva mai vissuto una passione così intensa. ‘E’ una donna focosa, è stato incredibile’. Senza fare giri di parole il ventiquattrenne ha spiegato che preferisce fare l’amore con la suocera che avere relazioni intime con la moglie. ‘Con la madre non utilizzo neanche i contraccettivi, mentre lei ancora pretende che usi il preservativo’.

L’inglese ha riferito che la donna gli trasmette benessere e lo riempe di coccole. ‘Ha iniziato a prendersi cura di me in tanti modi. Si occupa del bucato, mi stira le camicie e si occupa della mia alimentazione’.

La coppia sorpresa a letto dall’altro figlio

Il giovane ha sottolineato che la trentanovennesembra provare sentimenti più forti rispetto a quelli della figlia. Nella missiva inviata al tabloid inglese il lettore ha spiegato che la bollente relazione con la suocera potrebbe interrompersi bruscamente. ‘Siamo stati sorpresi dal figlio a letto ed ora ho paura che dica tutto a mia moglie’. Dall’altra parte la madre col ‘vizietto’, ha rassicurato il giovane. ‘Ha provato a tranquillizzarmi dicendo che sarà mantenuto il segreto per il bene della famiglia’. L’uomo ha riferito di essere innamorato della madre della moglie e di non avere intenzione di interrompere la relazione.