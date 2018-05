Non mangia e si sentiva stanco: Alberto, 21 anni, portato via dal tumore in tre mesi

Un giovane studente di 21 anni di Maserada, Alberto Gattel, è morto per un tumore che è stato scoperto solo nel febbraio scorso, casualmente, e che se lo è portato via in poco tempo. Il 21enne era stato costretto a rivolgersi al pronto soccorso per alcuni sintomi che potevano inizialmente far pensare ad una pancreatite. Alberto, sempre molto stanco, mangiava poco e respirava male; l’ingrossamento dei linfonodi ha poi indotto i medici a sottoporlo a una ulteriore tac che ha portato a scoprire il tumore.

Il giovane è deceduto mercoledì pomeriggio nel reparto di oncologia dell’ospedale Ca’ Foncello dove si trovava ricoverato da alcune settimane. Una lenta e dolorosa agonia quella di Alberto, seguito costantemente dall’affetto dei genitori, Luisa e Maurizio che hanno perso il loro unico figlio. La notizia è riportata da ilgazzettino (foto). Il funerale sarà celebrato domani, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Maserada sul Piave.