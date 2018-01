Giovedì tornano i treni al Brennero

BOLZANO, 2 GEN – Giovedì, due settimane dopo l’incidente ferroviario sul versante austriaco del Brennero, tornano a circolare i treni sul valico italo-austriaco. Come comunicano le ferrovie austriache Oebb, il 4 gennaio alle ore 5 sarà attivato un binario unico alternato, mentre da domenica sera riprenderà la regolare circolazione su due binari. Lo scorso 22 dicembre il deragliamento di un treno merci, fortunatamente senza feriti, aveva causato enormi danni su un lungo tratto della linea ferroviaria. I lavori di repristino sono stati rallentanti dalle condizioni meteo avverse di questi giorni. Nel frattempo per il traffico passeggeri è stato istituito un servizio di bus sostitutivi, mentre i treni merci sono stati deviati per altri valichi transalpini.

