Meteo di lunedì 25 giugno

Al Nord: Al mattino tempo instabile sulle regioni orientali con locali piogge tra Veneto ed Emilia Romagna, clima più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con sporadici acquazzoni o brevi temporali lungo l’arco alpino centro-occidentale. In serata migliora quasi ovunque con residui fenomeni al Nord Ovest. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati Settentrionali. Mari da molto mossi ad agitati. […]

Al Centro: Al mattino tempo instabile tra Marche e Abruzzo con attività temporalesca di debole o moderata intensità. molte nubi altrove ma con meno fenomeni di rilievo. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con temporali in locale estensione ai settori costieri tirrenici. In serata ampie schiarite alternate a residue nubi sull’Appennino Temperature minime in rialzo e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati dai quadranti Settentrionali. Mari generalmente molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge sparse sulle Isole maggiori e in Calabria. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale instabilità con acquazzoni e temporali anche intensi. In serata ancora piogge su Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, nubi sparse sulle altre regioni. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati da Nord. Mari mossi o localmente molto mossi.

Fonte: Centro Meteo Italiano