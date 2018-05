Gold party per il 10th anniversario di IM

Un traguardo importante quello raggiunto dall’attore Maurizio Aiello, che ha festeggiato il decimo anniversario del suo progetto editoriale, I’M Magazine, nato per gioco e diventato una realtà imprenditoriale di successo. Al suo fianco l’inseparabile moglie Ilaria Carloni, direttrice della rivista, che con la sua positività è riuscita a far tornare il sereno dopo una lunga giornata di pioggia incessante. Si temeva addirittura che la serata sarebbe saltata causa maltempo, ma poco prima dell’evento, miracolosamente è tornato il sereno e come per magia la splendida Villa Diamante si è illuminata a festa. Per questa occasione importante la scenografia e gli allestimenti sono stai curati da Andrea Riccio di Wedding Solution, che ha installato un enorme numero dieci che ha fatto da tunnel all’ingresso; giochi di luce e proiezioni mapping sulla facciata del palazzo sono stati realizzati da Effetti scenici di Play Animation, con luci laser a forma di 10 e un mega schermo su cui scorreva la diretta del red carpet. Dress code dell’evento, “un tocco d’oro”, rispettato alla lettera da tutti gli ospiti, che hanno sfoggiato papillon e pochette oro, strascichi, borsette, e tacchi a spillo dorati. Ad accoglierli, quattro splendide modelle vestite dalla stilista Roberta Bacarelli con lunghi abiti traforati che lasciavano intravedere le curve perfette delle mannequin. A completare gli abiti, il trucco dorato del team di Benedetta Riccio, ed un divertente cerchietto sui capelli con su scritto “IM Roberta Bacarelli”, a simboleggiare il fortunato sodalizio tra la stilista e il magazine. Non a caso la padrona di casa, Ilaria, ha scelto di vestire proprio un suo abito, che Roberta ha disegnato e confezionato per lei in pochi giorni: una lunga gonna con strascico nera con bellissimi fiori dorati, un corsetto stringato a segnare la vita ed una camicia di seta trasparente. A completare il suo look, il trucco di Francesco Beneduce ed i divertenti gioielli a forma di numero 10 realizzati dalla gioielliera artigianale Sara Lubrano.

Maurizio ha invece indossato un elegante smoking nero con papillon d’oro realizzato dalla Sartoria Dalcuore. All’ingresso la sosta per la foto di rito sul red carpet ha creato un ingorgo lungo la salita della villa fino a via Manzoni, perché nessuno vuole perdere il fortunato rituale stile Cannes sul tappeto rosso illuminato dai flash dei numerosissimi fotografi, tra i quali troneggia sempre Marco Rossi, fotografo ufficiale di I’M Magazine. A fare da sfondo il backdrop lucido su cui spiccavano i brand sponsor dell’evento: MSC, PEGASO, BAUME&MERCIER e PEGASO.

Lungo la navata della villa, teche di Mont Blanc hanno esposto penne ed orologi della maison; poi Kimbo che ha predisposto una degustazione delle ultime cialde bio, in anteprima assoluta, ed Iquos, che ha fatto provare a tutti gli ospiti desiderosi di smettere di fumare, la innovativa sigaretta firmata Philip Morris che sta riscuotendo sempre più successo.

Novità assoluta di quest’anno, un mega forno a legna allestito dal re delle pizze, Ciro Oliva, patron della famosa pizzeria “Concettina ai tre santi”, che ha sfornato senza sosta pizze fritte e al forno per tutti i gusti. Nel blindatissimo privè predisposto per gli sponsor, ha troneggiato invece il re del shushi, Shinto, dell’imprenditore Salvatore Castaldo, il cui chef Alfredo Versetto, ha preparato una selezione dei migliori rolls della cucina nipponica.

A fare da contraltare per i più mediterranei, le tartine e fritture del pastificio Marulo di Torre Annunziata, dell’imprenditore Luigi Marulo, amata dai migliori chef d’Europa.

A rappresentarli degnamente e con grande zelo, il giornalista Lorenzo Crea, che sta curando l’ufficio stampa di entrambi i brand.

Ad innaffiare la cena, i vini marchigiani Ciù Ciù ed i drink preparati dai bravissimi bar tender di Francesco Cappuccio, titolare di “Bar in Movimento”, immancabile con i suoi banconi luminosi alle serate più importanti della città.

A fare da sottofondo alla cena, a base di primi mediterranei preparati con la pasta di Marulo, la musica del veterano della consolle Marco Piccolo, che ha intrattenuto i tanti vip accorsi da ogni parte di Italia: Amauris Perez, reduce dall’“Isola dei Famosi”, Luca Abete, Sergio Assisi, Massimiliano Rosolino, Francesco Paolantoni, Leopoldo Mastelloni, Nunzia Schiano, Maria Bolignano, Lisa Fusco, Gino Rivieccio, Fatima Trotta, Maria Bolignano, Mario Porfito, Cristina Donadio, Leopoldo Mastelloni, Arturo Muselli, Patrizio Rispo, Samantha Piccinetti, Davide Devenuto, Luca Turco, del cast di “Un posto al sole”,……

Tra gli imprenditori sostenitori dell’evento e del magazine con i loro brand, il main sponsor Salvatore De Cristofaro, immancabile con la sua sneaker sul retro dell’invito cartaceo del party, e su un maxi schermo proiettato alla festa con una lunga intervista dedicata alla sua azienda Decristofaro, che vede a capo con lui i figli Luca e Chiara. Al suo fianco la compagna tunisina Imen Gabsi. Tra gli imprenditori presenti, Peppe Nardelli di Liu Jo Uomo, il fratello Bruno Nardelli di Liu Jo Milano, appena imbarcatosi nel nuovo ambizioso progetto di produzione in esclusiva di orologi Superga.

Ed ancora Sergio Di Sabato e Paola Rubino di Kimbo, Mena Marano di Silvian Heach, l’amministratore delegato di Mont Blanc Christian RauchC direttamente atterrato da Monaco di Baviera, accompagnato dal direttore commerciale Cantù Fabio, dalla responsabile marketing Chiara Ciaburri, e dal rappresentante in sud Italia Salvatore Ferrara; Leonardo Massa di MscCrociere

Poi ancora Confetti Maxtris di Nicola Prisco, che immancabile ogni anno offre la sua degistazione di ulti mi congfetti dell’azienda, Bianca Imbembo delle borse Kilesa, offerte come cadeaux agli invitati vip,

Tra gli amici e parenti della coppia, la famiglia di Ilaria al completo con Fabrizio Carloni, Mena Di Napoli, Alessandra e Stefano Carloni accompagnati dai rispettivi partner Guido Militerni e Maria Laura D’Ausilio, la sorella di Maurizio, Daniela Aiello, accorsa da Roma per condividere questo importante traguardo, la mamma di Maurizio Anna.

Tra gli amici più cari, il maestro Marco Ferrigno con la moglie Nancy, il titolare di Dorabella Armando Saggese con Lisa, lo schermidore Diego Occhiuzzi, Anna Ferrajoli, il dentista Alessandro Lucaks, Lorenza Lukacs con Marco Benevento, Ida Fadigati, Roberto Del Deo e Roberta Gambino, Stefano Maione e Clotilde Crovella, il personal trainer Pasquale Pignalosa con Natasha Fois, il chirurgo Ivan la Rusca, Armando Saggese, Angelo e Monica Vita, lo scultore Lello Esposito, la giornalista del Tg3 Cecilia Donadio, il direttore del Roma Antonio Sasso, Massimiliano Campanile patron di Aldo Coppola,

A chiudere in bellezza la meravigliosa serata, una torta di 1 metro e sessanta nera ed oro di dieci piani simboleggianti i dieci anni di IM preparata dal maestro Marco Infante titolare delle pasticcerie Leopoldo dal 19.. e delle gelaterie Casa Infante sparse in tutta Napoli e di recente sbarcate con successo anche a Milano.

Dopo il rituale e beneaugurante taglio della torta, un video montaggio di saluti vip da parte di tutti i colleghi di Maurizio che non hanno potuto partecipare al party: Caterina Balivo, Alessandro Preziosi, Edoardo Leo, Kasia Smutniak, Serena Rossi, Vincenzo Salemme, Maria Grazia Cucinotta, Biagio Izzo, ………..

Un grande e caloroso applauso ha chiuso il video di messaggi e ha come tutti gli anni sugellato un evento divenuto ormai punto di riferimento della movida napoletana e non solo: un party attesissimo da tutti perché racchiude in sé il bello ed il buono di una Napoli che lavora e che produce frutti con tantissimo impegno, come quello profuso da Maurizio ed Ilaria. Già si attende l’edizione invernale dell’evento, che si svolge da due anni poco prima del Natale.