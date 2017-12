Gondola contro vaporetto, nessun ferito

VENEZIA, 29 DIC – Incidente nel bacino di San Marco a Venezia oggi tra una gondola ed un vaporetto dell’Actv. Nessun ferito, ma solo spavento per i passeggi del mezzo pubblico – che era fermo -, perchè nell’urto il ferro di prua della gondola ha infranto un finestrino dell’imbarcazione, senza tuttavia che le schegge provocassero danni ai passeggeri. L’incidente, dovuto forse ad un errore di manovra del gondoliere, è avvenuto nei pressi dell’attracco delle gondole davanti all’hotel ‘Danieli’, vicino agli imbarcaderi dei vaporetti, un’area del bacino in cui l’incrocio dei mezzi in navigazione provoca moto ondoso che spesso rende difficili le manovre per le barche più piccole.

