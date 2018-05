Governo, la solitudine del Cavaliere. Berlusconi: «mi hanno lasciato solo….»

Di Maio non vuole l’ingresso di Fratelli d’Italia nella formazione del Governo. Eppure Salvini, leader della Lega, e Giorgia Meloni hanno già trovato un accordo per l’ingresso di FdI.

La Meloni dovrebbe diventare il prossimo ministro della Difesa. Se il no dei 5 Stelle dovesse cedere solo Berlusconi rischierebbe di restare fuori dalla formazione del nuovo governo giallo-verde. Sarebbe un duro colpo per Forza Italia, e una ferita abbastanza grave per tutto il centrodestra.

Alcuni pensano che Salvini voglia indebolire il suo “rivale” nella coalizione (Berlusconi). Il numero uno della Lega, infatti, vorrebbe assorbire l’elettorato di Forza Italia.