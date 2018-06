Governo, Conte avverte gli italiani: «Dobbiamo…

La Festa della Repubblica è stato anche il giorno dell’esordio del nuovo Governo Conte. Bagno di umiltà per il nuovo capo del Governo:«Non fatemi i complimenti adesso, non ho fatto ancora nulla. Spero che me li possiate fare dopo. Finora sono state fatte troppe chiacchiere, ora bisogna fare i fatti».

Un Giuseppe Conte molto motivato innanzi ai cittadini che ai Fori Imperiali gli faceva i complimenti. «Tenete duro, teniamo duro».

Lo stesso premier ha pubblicato su Twitter un messaggio di compattezza e solidarietà. «L’Italia è un grande Paese, non dimentichiamocelo ma»