Governo: Martina, noi responsabili

ROMA, 19 APR – Se il presidente della Repubblica chiedesse un atto di responsabilità al Pd? “Anche in queste ore, in questi giorni, abbiamo sempre fatto passaggi di responsabilità. Siamo gli unici a essere saliti al Quirinale con delle proposte concrete. Ancora ieri abbiamo proposto tre precisi punti programmatici, concreti. Così il Pd può fare bene il suo mestiere per l’Italia”. Così il reggente Pd Maurizio Martina in un’intervista registrata ieri in Molise a “Tutti candidati”, risponde a una domanda sul governo.

