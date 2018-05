N.A.C.A. presenta: Riqualifichiamo Insieme Tour

Incontro tra professionisti di settore per la tutela e la salvaguardia del territorio e le civili abitazioni

I recenti avvenimenti sismici che hanno sconvolto il Paese hanno portato l’attenzione del Governo e degli enti preposti alla sicurezza degli territori sulla fragilità delle costruzioni edificate tra gli anni ’80 e la fine del 1990. Anni in cui la ricostruzione è stata viziata dalla corruzione delle mafie che hanno gestito il commercio dei materiali edili, per l o più scadenti, rendendos i responsabili, in molti casi, di vere e proprie tombe per decine di famiglie. Ditte edili che in particolare modo nel Mezzogiorno, hanno lavorato senza seguire alcun criterio che facesse riferimento alle caratteristiche geomorfologiche ed estetiche del territorio dove operavano. Questa situazione di notevole complessità si riversa sul fruitore ultimo dei servizi al quale le civili abitazioni sono destinate: il condomino. I disagi dovuti ai continui interventi ordinari e straordinari, in aggiunta alle infrastrutture che in molti casi risalgono al primo dopoguerra, concorrono a un esborso economico continuo e insostenibile e a una qualità della vita al di sotto degli standard europei.Il progetto Riqualifichiamo Insieme nasce dalla volontà dell’associazione Na.Ca. – National Association Condominium Administrators – che da ormai cinque anni raggruppa amministratori di condominio in Campania, Lazio, Basilicata, Puglia. La figura dell’amministratore di condominio è tra le professionalità che più sono a contatto con le problematiche che riguardano le civili abitazioni.Riqualifichiamo Insieme vuole unire i principali soggetti che operano nella riqualificazione e valorizzazione degli edifici, siano essi enti pubblici o privati: amministratori di condominio, studi di ingegneria, studi di architettura, imprese, società finanziare, enti territoriali, enti pubblici economici, banche, agenzie delle entrate e ispettorato del lavoro. Attraverso la Governance del Paese negli ultimi dieci anni la riqualificazione edilizia è stata attenzionata dal Parlamento Italiano, ispirato anche dalle linee guida stabilite dall’UE.

Molti sono gli incentivi che ad oggi sono a disposizione delle istituzioni; sicuro traino per il settore edilizio in crisi e incentivo per operare sulla riqualificazione del tessuto urbano cittadino e la sua messa in sicurezza.Il Territorio rappresenta per il progetto Riqualifichiamo Insieme il focus sul quale convergere tutte le risorse eccellenti del settore. Stilare un Protocollo che identifichi le Linee Guida generali da seguire; dalla fase di analisi delle criticità, la progettazione, il computo economico, la realizzazione, il calcolo delle quote per i condòmini, la richiesta di finanziamenti, contributi statali, sgravi fiscali, controlli antimafia per le imprese, pratiche legali.

Un Protocollo di tutte le procedure corrette per un gestione della “Riqualificazione Urbana” del Tessuto Edilizio Immobiliare estremamente caratterizzato dalla Tipicità Territoriale.Il “Riqualifichiamo Insieme Tour” è un progetto concreto di coinvolgimento di tutti i soggetti del mercato immobiliare e delle Istituzioni Pubbliche che attraverso gl i organi territoriali, effettuano attività di programmazione, controllo e incentivazione della riqualificazione degli immobili urbani ed extra urbani sull’intero Territorio Nazionale.

Crediamo fermamente che dalla condivisione dell’esperienza di ogni soggetto, amministratori di condominio, studi di ingegneria, studi di architettura, imprese, società finanziare, enti territoriali, enti pubblici economici, banche, agenzie delle entrate e ispettorato del lavoro, con le Istituzione Territoriali crei strumenti concreti volti alla promozione dello sviluppo sostenibile, alla tutela dell’ambiente, al risparmio energetico, alla sicurezza degli edifici con uno sguardo attento alle generazioni future.

LE FASI OPERATIVE

L’Associazione N.A.C.A., sta predisponendo un calendario d’incontri di studio in cui si analizzeranno le varie tematiche del progetto, con l’aiuto degli Ordini Professionali e la collaborazione di numerosi Relatori Esperti nei vari settori si procederà in tre fasi.

Prima fase: Studio dei Protocolli, Analisi Teorica e Pratica.

Analisi Legale, Tecnica e Fiscale delle procedure.

Analisi degli strumenti finanziari ed operativi di gestione del protocollo.

Analisi degli strumenti evoluti di interrelazioni con gli Enti Pubblici.

Creazione della Rete “Riqualifichiamo Insieme” di Amministratori, Professionisti e Imprese.

Creazione di un Centro Studi Nazionale che Coadiuverà il Centro Studio Nazionale N.a.c.a. nel progetto.

Seconda fase: Predisposizione delle Convenzioni e del Protocollo con le Istituzioni ed Enti Creditizi e Network

Stesura dei Protocolli a Cura del Centro Studi ed in collaborazione con gli Ordini Professionali ed Enti Pubblici.

Coinvolgimento Territoriale delle Istituzioni.

Informazione mirata agli Utenti Finali – Seminari Informativi Condomini proprietari d’Immobili.

Coinvolgimento delle Scuole e della Società Civile per dare visibilità a chi ha scelto di vivere in un condominio più eco-sostenibile e più sicuro.

Adesione dei Condominii al Progetto.

Terza fase: Analisi dei Risultati e Premiazioni

Il Centro Studi Analizzerà i risultati raggiunti dal Progetto;

Saranno Premiati gli Amministratori, Professionisti e Imprese che nell’ambito del Progetto avranno dato il maggiore contributo alla Sicurezza e Eco-sostenibilità del Patrimonio Immobiliare.

Le date del Tour

– 08 e 15 Giugno 2018 Castellammare di Stabia: Presentazione del Riqualifichiamo Insieme Tour – Il Progetto(ore 09.30 – 18.30)

– 07 Luglio 2018 Sorrento: Le Responsabilità durante la Manutenzione Straordinaria dei Condomini: Amministratori, Imprese e Professionisti. Analisi dei diversi ruoli(ore 9.30 – 13.00)

– 19 Ottobre 2018 Gragnano: La Contabilità Condominiale Straordinaria e l’importanza della Sua Corretta Tenuta(ore 9.30 – 13.00)

– 14 Dicembre 2018 Napoli: L’importanza del R.A.S.(Registro Anagrafica e Sicurezza) – Aspetti Legali e Tecnici(ore 09.30 – 13.00)

Associazione N.A.C.A.

N.A.C.A. è l’acronimo di National Association Condominium Administrators, Associazione Nazionale senza scopo di lucro che ha l’obiettivo di promuovere iniziative volte a contribuire alla conoscenza e alla diffusione delle procedure e della prassi di gestione di condomini.

Fondata a Roma ad opera di un gruppo di giovani Amministratori di Condominio professionisti, impegnati attivamente nella diffusione di regole di condotta relative ad una buona gestione ed amministrazione degli immobili, sia sotto il profilo normativo che organizzativo, l’associazione si propone di favorire la crescita professionale di tutti i suoi associati, attraverso l’organizzazione di attività di formazione, di sviluppo personale e aggiornamento continuo, valorizzandone le competenze e garantendo il rispetto delle regole deontologiche.