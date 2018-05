Governo, Salvini annulla tutto. Conte richiamato d’urgenza a Roma. La questione governo si fa sempre più incalzante tanto che il leader dei leghisti avrebbe dovuto rinunciare a tutte le varie iniziative che avrebbe dovuto tenere questa mattina nei comuni lombardi, in quanto chiamato a Roma. Il segretario della Lega Matteo Salvini “non parteciperà questa mattina a questa iniziativa, si scusa ma in questo momento è stato chiamato a Roma” per la trattativa sul governo. Lo ha annunciato il deputato Fabrizio Cecchetti alla prima tappa degli appuntamenti elettorali che erano in programma oggi in Lombardia. La decisione del leader leghista di tornare nella Capitale è appunto legata alla riapertura della trattativa per formare un governo insieme al Movimento 5 stelle. Mercoledì Luigi Di Maio aveva rilanciato il governo politico proponendo di spostare il professore Paola Savona dal ministero dell’Economia a un altro dicastero. Su questa idea Salvini era stato prudente, affermando: “La porta non è mai stata chiusa”. Il segretario del Carroccio era atteso da decine di sostenitori e altrettanti giornalisti al gazebo leghista di Bareggio, dove si voterà per le Comunali il 10 giugno. Dopo Cecchetti anche un altro deputato della zona, Massimo Garavaglia, ha sottolineato al microfono “l’importanza” del momento politico a Roma, per tranquillizzare i presenti. Ufficialmente, Salvini aveva in agenda una lunga serie di incontri pubblici fino a questa sera fra le province di Milano, Monza, Lecco e Sondrio. L’intera agenda della giornata è stata annullata.