Matteo Salvini, neo ministro degli Interni, attacca subito e non ha intenzione di perdere tempo: «La settimana prossima il governo italiano dirà no alla riforma del regolamento di Dublino e a nuove politiche di asilo». Secondo il leader politico della Lega occorre ricontrattare in Ue il dossier migranti. E sulla solidarietà di Germania e Francia, ribatte: «Aspettiamo che passino dalle parole ai fatti».