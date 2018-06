Nuove polemiche sul nuovo Governo che si è formato da poche ore. Matteo Salvini ha subito smentito le pesantissime dichiarazioni del neo Ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana inerente alle coppie arcobaleno. «Può dire ciò che vuole, sono idee sue ma non sono una priorità e non sono nel contratto di governo». Afferma il leader della Lega.

Fonte: Tgcom