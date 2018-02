Governo, sì Trattato latitanti con Dubai

ROMA, 22 FEB – Il Consiglio dei Ministri di questa mattina ha approvato il Trattato di cooperazione Giudiziaria e di estradizione con gli Emirati Arabi che dovrà essere ratificato dal nuovo Parlamento per diventare operativo e permettere il rientro in Italia di una dozzina di latitanti tra cui spiccano nomi noti, tra i quali Amedeo Matacena e il cognato di Gianfranco Fini Giancarlo Tulliani. “Un altro passo – commenta il deputato Pd Davide Mattiello, che da tempo si batte per questo provvedimento – che va nella direzione giusta. Ora sarà possibile porre fine alle latitanze spudorate che si consumano negli Emirati alla luce del sole”.

