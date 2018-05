GRANDE FRATELLO, IL KEN UMANO: «SEI UNA FACCIA DI…»

La semifinale del Grande Fratello ancora una volta (almeno per quanto concerne quest’ultima edizione che ha davvero toccato il fondo), mostra nuovamente il suo lato peggiore. Nemmeno il tempo di incominciare ed ecco volare le prime offese: «Non mi dovresti nemmeno salutare con quella faccia di me**a che ti ritrovi». A parlare, nel caso specifico, è Angelo Sanzio, il Ken umano, che – interpellato dalla conduttrice Barbara d’Urso – così si rivolge a Simone Coccia. Se è vero che anche nelle altre edizioni ci sono stati momenti controversi, è altrettanto vero che nessuno in diretta, quando la trasmissione è più seguita («soprattutto dai giovani», come ha giustamente sottolineato Cristiano Malgioglio), si era mai permesso – e mai neppure dovrebbe mai permettersi – di parlare così. Nel frattempo la trasmissione va avanti con i suoi vari alti e bassi e si arriva finalmente ai verdetti: l’eliminazione di Danilo, il secondo designa Alberto, Filippo e Matteo come i nuovi nominati di un televoto lampo, che – oltre a stabilire il nome del nuovo eliminato di puntata – eleggerà il secondo finalista di quest’edizione. A spuntarla, tra i tre, è il compagno dell’onorevole Stefania Pezzopane, mentre Filippo viene definitivamente eliminato dal gioco. La stessa cosa avviene subito dopo, con un nuovo televoto lampo, che incorona Alessia e Lucia rispettivamente terza e quarta finalista di quest’edizione.