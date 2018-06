Grande Fratello panico in casa a poche ore dalla finalissima: sta accadendo di tutto. La tensione all’interno della casa è altissima. Mancano ormai poche ore alla finalissima, questa sera su Canale 5, della quindicesima edizione del Grande Fratello. Dopo sette settimane, a contendersi la vittoria saranno: Lucia, Simone, Matteo, Alessia, e chi supererà il televoto in corso – che decreta l’ultimo finalista – tra Alberto e Veronica. Il vincitore si aggiudicherà un premio finale di 100mila euro. E mentre ci si perde nei ricordi, c’è chi invece è in preda ad una crisi di nervi. Veronica ha avuto una vera e propria crisi di nervi: dopo essersi tenuta dentro amarezze e rancori per lunghe settimane, il crollo. “Oggi ho sbottato”, conferma singhiozzando. E Alberto cerca di tirarla su in vista della diretta.