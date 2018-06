Grande Fratello. Stefania Pezzopane: «Voglio farlo». L’annuncio in radio che sconvolge tutti. il Tarzan di Viterbo, Alberto Mezzetti ne esce sicuramente vincitore, ma non scherza nemmeno Simone Coccia Colaiuta, il tatuatissimo ex spogliarellista abruzzese, che ha affermato di aver sfondato quota 2000, e attualmente compagno di Stefania Pezzopane che, a distanza di due giorni dalla finale è tornata a parlare ospite del programma radiofonico “Un giorno da pecora”.“Speravo che Simone potesse vincere, ma c’erano concorrenti che sono stati più ‘accattivanti’ col pubblico. Lui si è divertito, io mi sono divertita ed il pubblico anche. Era quello il suo scopo”.La parlamentare racconta di aver visto per poche ore Coccia dopo la sua uscita dalla Casa: “Ci siamo visti molto tardi, io sono andata via prima della fine della finale, e lui mi ha raggiunto molto tardi ed è ripartito stamattina”. “Non so perché non abbia vinto. Sicuramente non hanno fatto valere tanto quello che lui faceva nella Casa, dove si è comportato bene. Hanno scatenato l’ira di Dio, mancava soltanto che portassero l’amichetta di culla dell’asilo nido che raccontasse che Simone era entrato nella culla”. Definisce “migliorato” il suo compagno dopo questa esperienza e, interrogata sul loro futuro e sulla possibilità che Coccia vada a studiare recitazione a Hollywood, non si mostra troppo preoccupata: “Ha detto che vuole andare, io lo andrò a trovare, perché sto bene in Italia”.