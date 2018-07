+++ GRAVISSIMO INCIDENTE, RAGAZZINA SCHIACCHIATA DA BUS. È IN FIN DI VITA +++

Brutto incidente, nel pomeriggio di oggi, ad Amalfi, rinomata località turistica dell’omonima fascia costiera della provincia di Salerno: un ragazzino di 16 anni è stato investito da un autobus turistico. Da quanto si apprende, il minorenne stava percorrendo a piedi via Comite, quando il bus sarebbe sopraggiunto: forse in fase di manovra, il mezzo pesante ha preso in pieno il 16enne, schiacciandolo contro una ringhiera. Sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del 118, che hanno trasportato il ragazzo all’ospedale di Castiglione di Ravello.

I soccorsi

I medici del nosocomio della Costiera Amalfitana, però, date le gravi condizioni di salute del 16enne, ne hanno disposto il trasferimento, in eliambulanza, all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico il cui esito non è ancora stato reso noto. Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale di Amalfi, che indagano sulla vicenda. I vigili urbani hanno effettuato tutti i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e per accertare eventuali responsabilità.