Grave incidente stradale sulla statale: 11 persone hanno perso la vita

Grave incidente stradale: 11 persone hanno perso la vita

Grave incidente sulla statale 16 nei pressi di Lesina, al bivio di Ripalta, in provincia di Foggia. Undici persone sono morte. Altre tre persone sono ferite ma non in pericolo di vita. L’impatto sarebbe avvenuto tra un furgone carico di uomini di nazionalità africana e un Tir.

Il Fatto

Tra i feriti anche l’autista del camion, che trasporta prodotti farinacei. Il furgone si è scontrato con il Tir. Solo sabato scorso si è verificato un altro grave incidente stradale nel quale sono morti quattro giovani braccianti agricoli, tutti migranti.

Fonte: Tgcom